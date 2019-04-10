طيران الجزيرة: عارٍ من الصحة تماماً خبر تحريك وزارة الدفاع دعوى قضائية ضد الشركة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طيران الجزيرة

نفت «طيران الجزيرة» صحة تلقيها دعاوى قضائية من وزارة الدفاع بخصوص حادث المنطاد الذي وقع في أغسطس 2017، مؤكدة في الوقت نفسه أن تقرير لجنة التحقيق الدولية لم يتضمن أي إدانة للشركة.

وقالت شركة طيران الجزيرة في تعقيب وجهته لشركة بورصة الكويت:

بالإشارة إلى ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية تحت عنوان «وزارة الدفاع الكويتية تحرك دعوى قضائية للمطالبة بتعويض في حادث المنطاد»، ووفقاً للمادة رقم (4-4) التعامل ع الشائعات والأخبار من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نود التنويه أن هذا الحادث قد وقع في شهر أغسطس 2017 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة ومتابعة تقارير اللجان المعنية في هذا الموضوع، وبناء عليه نود إحاطتكم بالتالي:

أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة وأن الشركة لم تتلقَ أي دعاوى قضائية بخصوص المطالبة بأي تعويضات مالية.

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أن ما نتج عن لجنة التحقيق الدولية المذكورة بالخبر ليس به يتضمن أي إدانة لشركة طيران الجزيرة.

أن ما ورد بالخبر ليس له أي أثر مالي على الشركة.

وأضافت: تحتفظ شركة طيران الجزيرة بحقها في المطالبة بالتعويض حفاظاً على حقوقها وحقوق المساهمين عن أي أضرار تقع نتيجة هذا الخبر.