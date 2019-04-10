انت الان تتابع النائب النصف: نشيد باستضافة قطر لأعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب راكان النصف

قال وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف إن مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 140 تناول موضوعات وقضايا عدة تهم مختلف شعوب وبلدان العالم مشيرا الى المشاركة الفاعلة للشعبة البرلمانية الكويتية في المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم .

وأضاف النصف في تصريح صحافي على هامش اعمال المؤتمر الذي يختتم اعماله في العاصمة الدوحة اليوم ان مناقشة القضايا والموضوعات في الجمعية العامة للمؤتمر واللجان الرئيسة والفرعية واتخاذ قرارات بشأنها أمر يصب في مصلحة كل البرلمانات.

وأشاد النصف باستضافة دولة قطر الشقيقة لأعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 140 والجهود التنظيمية المبذولة مضيفا " انها تعد سابقة تاريخية أن تقوم دولة عربية باستضافة أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ".

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وتقدم النصف بالتهنئة الى النائب عمر الطبطبائي بمناسبة تزكيته من قبل المجموعة العربية لعضوية منتدى البرلمانيين الشباب في الاتحاد للمرة الثانية.

كما أشاد النصف بخطوة مشاركة طالبين من قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت في المؤتمر موضحا اهمية مثل هذه المشاركات بالنسبة للطلبة ودورها في تعليمهم طرق التعامل وأساليب العمل في المحافل البرلمانية المختلفة.