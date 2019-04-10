الدفاع: دعوى قضائية ضد طيران الجزيرة للمطالبة بتعويض 300 مليون دولار في حادث "المنطاد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طيران الجزيرة أعلنت وزارة الدفاع عن تحريك دعوى قضائية عن طريق إدارة الفتوى والتشريع في شهر فبراير 2019 وذلك بعد إنتهاء أعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية لحادث اصطدام الطائرة التابعة لشركة طيران الجزيرة بالمنطاد العسكري. وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الدعوى للمطالبة بتعويض مالي قد يصل إلى 300 مليون دولار حيث يعتبر المنطاد العسكري من ركائز الإنذار المبكر ، الذي يعتمد عليه الجيش الكويتي في حالات السلم والحرب.

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