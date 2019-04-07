انت الان تتابع التجارة: اطلاق استبيان لمعرفة مدى كفاية حليب الأطفال المصروف ضمن البطاقة التموينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة التجارة والصناعة

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، استبيانا حول مدى كفاية حليب الأطفال دون سن 6 أشهر الموزع شهريا ضمن البطاقة التموينية.

وقالت "التجارة" في بيان لها ان الاستبيان يهدف إلى قياس رضا المواطنين والنظر لاحتياجاتهم وإعادة النظر في كمية عدد علب الحليب المصروفة للأطفال بما يسهم في ولادة قرارات وتعاميم جديدة تصب في مصلحة المواطنين، وتطوير الخدمة بما يتناسب مع طموحاتهم.

وتضمن الاستبيان سؤالين حول إن كان عدد 8 علب حليب كافية للطفل لأقل من 6 أشهر، والثاني حول توفر حليب الأطفال دائما بفرع التموين.

وكانت وزارة التجارة والصناعة طرحت في وقت سابق استبيانين حول المواد الغذائية المدعومة، والمواد الإنشائية بهدف قياس درجة رضا المواطن من الخدمة المقدمة وتحديث التموين والمواد الإنشائية ، بما يتناسب مع تطور الاحتياجات.

وأكدت "التجارة" أن الاستبيانات التي تطرحها الهدف منها تقديم الخدمة التي يحتاجها المواطن وفق تطلعاته وطموحاته، ومعالجة أي ثغرات قد تظهر بأسرع وقت وتلافي أي ملاحظات للمواطن على الخدمات المقدمة له.