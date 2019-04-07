انت الان تتابع هيئة الصناعة: ازالة اطارات ارحية تتطلب أكثر من خمسة سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الهيئة العامة للصناعة

ذكرت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للصناعة أن ازالة اطارات ارحية تتطلب أكثر من خمسة سنوات وذلك لاخلاء الموقع من المعوقات، لافتة الى استحالة تسليم الموقع خاليا من المعوقات الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل هذا الموعد.

وأشارت المصادر لـ "كويت نيوز" الى ان الشركات لا ترى جدوى في الدخول في عملية تقطيع الاطارات ونقلها الى موقع آخر، وهو أدى الى تأخر ازالتها من ارحيه، لافتة الى أن المدة قد تزيد الى أكثر من خمس سنوات بحسب تجاوب الشركات.