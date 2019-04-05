انت الان تتابع الداخلية: إغلاق جزئي لبعض الطرق الرئيسية لصيانتها بالتعاون مع "الأشغال" وهيئة الطرق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بحملة توعوية للمواطنين والمقيمين مستخدمي الطرق وقائدي المركبات لتوضيح كافة المعلومات الخاصة بإغلاق الطرق، مؤكدة على أن أعمال الصيانة مستمرة اليوم وغداً بطريق المغرب السريع مقابل منطقة المنصورية والقادسية في اتجاه مدينة الكويت وأن الإغلاق يشمل الحارة اليمنى وكتف الطريق الأيمن فقط، بالإضافة إلى إغلاق شارع الخليج العربي بداية من تقاطع الدائري الثالث وحتى تقاطع شارع هارون الرشيد (منطقة الشعب البحري) في اتجاه السالمية ابتداءً من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 12 ظهراً.

وتؤكد الإدارة إلى أن العمل سيستمر في أوقات الدوام الرسمي إذا لزم الامر وسوف تكون مواعيد الإغلاق من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً، مشيرة إلى ضرورة متابعة الرسائل الإرشادية للإدارة ومواقع الإغلاقات الجزئية عبر حسابها الرسمي على الانستغرام (MOI_kuw) مع الانتباه إلى العلامات المرورية بالطرق الرئيسية والتقيد بحدود السرعة متمنيين السلامة للجميع وسرعة الاستجابة بالتعاون.