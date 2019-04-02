انت الان تتابع الوزير الفاضل: لا يمكن التنبوء بأعداد الوظائف النفطية التي ستتوفر للكويتيين نظرا لارتباطها بالمشاريع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النفط خالد الفاضل

أعلن وزير النفط خالد الفاضل عن خطة حكومية مدروسة مدتها خمس سنوات تتعلق بتوظيف خريجي هندسة البترول أو التخصصات الأخرى في القطاع النفطي.

وقال الفاضل في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية اليوم، إن هذه الخطة بدأت في السنة المالية 2018 -2019 ومستمرة حتى السنة المالية 2022-2023 ومتعلقة بخريجي هندسة البترول.

وبين أن مؤسسة البترول الكويت دأبت على قبول جميع الناجحين في اختبارات هندسة البترول، وأن عدم استيعاب جميع الناجحين في الاختبارات اقتصر على عامين فقط، ثم عادت المؤسسة بعدهما إلى قبول جميع الناجحين في اختبارات هندسة البترول التابعة لشركة نفط الكويت KOC.

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وعما يتعلق بدور المؤسسة في فرض نسبة التكويت على عقود المقاولين، قال الفاضل إن المؤسسة تجاوزت نسبة الـ 25 % التي تفرضها الحكومة لتأهيل شركات القطاع الخاص للمناقصات والمشايع، باشتراطها نسبة تكويت 30% لتأهيل الشركات للدخول في مناقصاتها وأعمالها.

وأكد وجود خطط جادة وطموحة لدى مؤسسة البترول الكويتية لاستيعاب مهندسي ومهندسات البترول والتخصصات الأخرى، مشيرا إلى أعداد الوظائف التي ستوفر للكويتيين في الوظائف النفطية لا يمكن التنبؤ بها نظرا لارتباطها بعدد المشاريع المستقبلة والتغييرات التي قد تطرأ على مواعيد تنفيذها.

وأعرب عن شكره للإعلام ودوره في متابعة هذه القضية التي تمس أبناء الكويت، مؤكدا أن وزارة النفط تبذل قصارى جهدها لحل هذه المشكلة ومحاولة استيعاب أكبر قدر من الكويتيين في الوظائف المطروحة في القطاع النفطي.