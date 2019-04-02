أمل المطوع: أمانة مجلس الأمة طبعت الدستور الكويتي بطريقة "برايل" حرصا على فئة ذوي الإعاقة...

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أمانة مجلس الأمة طبعت الدستور الكويتي بطريقة "برايل" حرصا على فئة ذوي الإعاقة

قالت الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام بالتكليف رئيسة حملة (أمانة) أمل حمد المطوع إن الأمانة العامة لمجلس الأمة قامت بطباعة نسخة من دستور دولة الكويت بطريقة (برايل) مبينة أن النسخة تشتمل على اللغتين العربية والانجليزية.

وأضافت المطوع في تصريح صحافي اليوم أن طباعة الدستور بطريقة (برايل) جاءت بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومكتب المجلس اهتماما وحرصا منهم على فئة ذوي الاعاقة لا سيما المكفوفين.

وذكرت المطوع أن هذا العمل يعد إحدى ثمار حملة (أمانة) ويهدف إلى تسهيل تعلم فئة المكفوفين الدستور الكويتي وتوعيتهم بهذه الركيزة الأساسية مؤكدة أن ذلك سيسهم بلا شك في زيادة ثقافتهم الدستورية والقانونية والسياسية.

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وكشفت المطوع عن أن فريق حملة (أمانة) القائم على هذا العمل سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتواصل مع الجهات كافة المعنية بفئة المكفوفين لإيصال وتوزيع تلك النسخ.

يذكر أن حملة (أمانة) تهدف إلى عرض ونشر رؤية ورسالة الأمانة العامة وقيمها التنظيمية بين العاملين في الأمانة والجهات ذات التعامل المتواصل معها وذلك بالعمل على خلق مناخ إيجابي من خلال أعضاء وسفراء الحملة لتعزيز ودعم نشر تلك القيم وتسويقها بين المستهدفين بالحملة.