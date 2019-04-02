انت الان تتابع الداخلية: ضبط مركبتين قاموا بأعمال الاستهتار والرعونة في منطقة جابر الأحمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احد المركبات المضبوطة

في إطار جهود وزارة الداخلية لفرض هيبة القانون وبسط مظلة الأمن والأمان وضبط المخالفين والمطلوبين والمستهترين وحماية مرتادي الطرق تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عدد 2 من قائدي المركبات الذين ظهروا بمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن أعمال استهتار ورعونة في منطقة جابر الاحمد معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات عن قيام عدد من الأشخاص بأعمال استهتار ورعونة في منطقة جابر الأحمد وعلى الفور انتقل رجال مخفر جابر الاحمد من قطاع الأمن العام إلى موقع البلاغ وتمكنوا من ضبط مركبتين وحجزهما بكراج المرور لارتكابهما مخالفات جسيمة، ويواصل رجال الأمن جهود لضبط باقي المركبات التي ظهرت بمقطع الفيديو.

وتهيب الإدارة بالإخوة المواطنين والمقيمين بالاتصال فورا على هاتف الطوارئ (112) في حال رصد أي أعمال رعونة أو استهتار، وتؤكد على أن القطاعات الميدانية بالوزارة تتصدى بكل حزم لأي محاولة للخروج على القانون.