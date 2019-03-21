رئيس مدينة الحرير: قانون المنطقة الاقتصادية لن يمس الدستور وسيادة البلاد وثوابتها

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الرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان فيصل المدلج

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان فيصل المدلج اليوم الخميس ان "مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية لن يمس دستور البلاد وسيادتها وثوابتها وهو عهد قطعناه وملتزمون به".

وأعرب المدلج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ردا على ما أثير أخيرا بشأن قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية عن أمله في أن يتم التوصل إلى توافق تام حيال قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح ان هذا التوافق من شأنه تحقيق مصلحة الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.