انت الان تتابع المعلومات المدنية: البطاقة المدنية ستكون اثبات صلاحية الإقامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مساعد العسعوسي

قال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مساعد العسعوسي انه لا حاجة لتعديل بيانات البطاقة المدنية للوافدين المقيمين الذين تحمل جوازات سفرهم ملصقا باقامة صالحة ويمكنهم السفر والعودة إلى الكويت.

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به العسعوسي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء استعرض فيه الحالات والاجراءات التي يتوجب مراعاتها واتباعها على ضوء قرار وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة بشأن الغاء ملصق بيانات الاقامة من جوازات سفر الوافدين والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية على ان تكون سارية المفعول.

واشار الى انه وفق هذا القرار ستكون البطاقة المدنية وتاريخ صلاحيتها اثبات على صلاحية الاقامة وعليه فانه لن يسمح بدخول الوافد الى البلاد او الخروج منها ما لم يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية سارية.

وقال العسعوسي ان من يفقد بطاقته المدنية بالخارج فيمكنه مراجعة سفارة دولة الكويت في بلده ليحصل على شهادة فيها بيانات الاقامة ليتمكن من العودة إلى البلاد مرة أخرى على أن يقوم بمراجعة الهيئة لإصدار بطاقة بدل فاقد.

وأشار إلى أن من لديه خطأ في البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية كالاسم أو رقم الجواز أو المهنة يقوم بمراجعة وزارة الداخلية لتعديل البيانات ومن ثم الدخول على موقع الهيئة لإصدار بطاقة جديدة.

لكنه اكد أن من لديه ملصق اقامة صالح وقام بنقل المعلومات على جواز سفر جديد فيتوجب عليه إصدار بطاقة مدنية جديدة قبل مغادرة البلاد.

وذكر ان من يقوم بإجراء الاقامة في مكاتب الهجرة ويستلم الإيصال لا يحتاج إلى مراجعة الهيئة إنما يحتاج إلى متابعة التعليمات الواردة في الرسالة النصية أو الدخول على موقع الهيئة لإستكمال إصدار البطاقة.

ودعا العسعوسي المقيمين إلى التحقق من صحة بيانات الاقامة وخاصة الاسم باللغة الانجليزية ورقم الجواز خلال ثلاث مراحل للتحقق من صحة البيانات وهي عند تقديم الطلب وعند استلام الإيصال من وزارة الداخلية وعند استلام رسالة من الهيئة.

وبين أنه في كل مرحلة يستطيع الرجوع إلى الداخلية لتصحيح الخطأ وللحصول على البطاقة بالمعلومات الصحيحة قبل دفع الرسوم مشيرا إلى أن خدمات الهيئة الإلكترونية والموجودة على الموقع (paci.gov.kw) تكفي لإنجاز معاملات المراجعين دون الحضور إلى مبنى الهيئة.

وأوضح أن الشخص الذي يرغب في تجديد اقامته يدخل على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية ثم يقوم بتسجيل بياناته الشخصية والضمان الصحي ورقم الهاتف وفي حال وجود موانع لتجديد الاقامة تصله رسالة نصية مفادها مراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأضاف العسعوسي ان بعد قرار وزارة الداخلية بإلغاء ملصق الاقامة أصبحت البطاقة المدنية (بطاقة هوية) وكذلك إثبات للاقامة مضيفا ان جميع أنواع الاقامات ستصدر دون ملصق ما عدا الاقامات المؤقتة كالمادة (14).

وقال أنه حتى يتم ذلك الأمر تم الربط الآلي بين وزارة الداخلية والمعلومات المدنية مشيرا إلى أنه تم تعديل البيانات على البطاقة المدنية مثل اضافة الاسم باللغة الإنجليزية ورقم الجواز والمهنة على خلف البطاقة المدنية.

وأكد العسعوسي ضرورة وجود البطاقة المدنية مع المقيم أثناء سفره ممن لا يحملون ملصق صالح على جواز السفر لأنها تعتبر إثبات اقامة لافتا إلى أنه لم يحدث أي تغيير في الاجراءات سوى أنه تم إلغاء الملصق فقط.

وأوضح ان يمكن التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 1889988 من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا للرد على جميع الاستفسارات.

يذكر ان تم العمل بالقرار الوزاري 135/2019 في شأن قانون اقامة الأجانب والخاص بإلغاء ملصق الإقامة بجواز سفر الأجانب والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية من 10 مارس الحالي.