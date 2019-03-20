انت الان تتابع الداخلية: ضبط الجاني في واقعة سرقة سيارة الاسعاف التابعة لمستشفى الفروانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وارة الداخلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود القطاعات الأمنية لبسط مظلة الأمن والأمان وفرض هيبة القانون وضبط الخارجين والمطلوبين والحد من الجريمة.

حيث نجحت جهود ويقظة رجال دوريات مرور العاصمة من تحديد هوية الجاني في واقعة سرقة سيارة إسعاف تابعة لمستشفى الفروانية، وهو من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، حيث تمكنوا من ضبطه وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتؤكد الإدارة أن القطاعات الأمنية تتصدى بكل حزم وشدة لأي محاولة للخروج عن القانون وضبط كل من تسول له نفسه بالمساس بأمن وأمان المواطن والاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة.