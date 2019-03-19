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وفاة 3 أشخاص واصابة 2 آخرين في حادث انهيار سقف مسجد قيد الانشاء بمنطقة النهضة ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الثلاثاء يفيد عن وقوع حادث انهيار مفاجئ في سقف مسجد قيد الإنشاء في منطقة النهضة بجانب مقبرة الصليبيخات ادى لوفاة 3 أشخاص واصابة 2 آخرين ، وأوضحت الإدارة في بيانها بان غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا في تمام الساعة 1:34 صباحا يفيد عن وقوع الحادث وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الصليبيخات والانقاذ الفني بقيادة مدير اطفاء محافظة العاصمة العقيد احمد الرشيدي.

واضافت الإدارة بان حادث الإنهيار وقع اثناء عملية صب الخرسانة الخاصة في سقف المسجد ماتسبب بإنحشار عدد 5 عمال وقد باشرت فرق الإطفاء بعملية الانقاذ لرفع الانقاض عنهم حتى تمكنوا من اخراجهم وتم تسليم المصابين منهم الى فنيي الطوارئ الطبية.

هذا وقد باشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق بعملها لمعرفة أسباب الانهيار وتم استدعاء ضابط قطاع الوقاية.

حضر الى الموقع نائب المدير العام لقطاع المكافحة بالإنابة العميد محمد المحميد ومراقب العمليات المركزية العقيد سعد الأنصاري ورئيس مركز اطفاء الصليبيخات العقيد مشاري الصحاف ورئيس مركز الانقاذ الفني المقدم عبدالوهاب الفرس ، كما تواجد في الموقع رجال الأمن والطوارئ الطبية.

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