انت الان تتابع جامعة الكويت: الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارت في مدينة صباح السالم الجامعية تكفي لجميع الطلبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدينة صباح السالم الجامعية

تابعت جامعة الكويت باهتمام ما طرح في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من آراء حول مواقف السيارات في مدينة صباح السالم الجامعية ، وفي هذا الصدد تود الجامعة أن توضح للجمهور بأن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات في حرم مدينة صباح السالم الجامعية تكفي لجميع مرتادي الحرم الجامعي من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وفق خطة الانتقال الجامعية للمواقع الجديدة بمنطقة الشدادية ، والتي تقتصر على تشغيل 9 كليات جامعية فقط بالحرم الرئيسي وهي كلية الهندسة والبترول ، كلية العلوم ، كلية العلوم الإدارية ، كلية العلوم الحياتية ، كلية الآداب ، وكلية التربية و كلية العلوم الاجتماعية و كلية الشريعة و كلية الحقوق . وأن جامعة الكويت وضعت ضمن مخططاتها زيادة مواقف السيارات لتفي بحاجة كافة مستخدمي مدينة صباح السالم الجامعية تبعاً لمراحل خطة تشغيل المزيد من الكليات الجامعية ، وذلك عبر استغلال المساحات الواسعة والإضافية في موقع الشدادية الجامعي .

كما تلفت جامعة الكويت نظر الجمهور إلى أن مدينة صباح السالم الجامعية تنقسم إلى قسمين أولهما الحرم الرئيسي والذي يضم كافة الكليات الجامعية وسيتم تشغيل 6 كليات الفصل الأول من العام الجامعي الحالي و3 كليات في العام الجامعي المقبل ، والقسم الثاني وهو الحرم الطبي والذي يضم الكليات الطبية وهي كلية الطب ، كلية العلوم الطبية المساعدة ، كلية الصيدلة ، كلية طب الأسنان ، وكلية الصحة العامة فهو قيد التصميم حالياً حيث سيتم توفير المساحات المناسبة لمواقف سيارات مرتاديه وفقاً لدراسة مرورية متخصصة تأخذ بعين الاعتبار الزيادة المستقبلية .



وهنا نود أن نشير إلى أن تحديد الطاقة الاستيعابية للمواقف قد تمت بناءً على دراسة مرورية قام بها مكتب استشاري متخصص أخذ بعين الاعتبار أعداد الطلبة وأوقات الدوام الجامعي والجداول الدراسية والتي على أثرها تم تحديد احتياجات الجامعة من مواقف للسيارات ومن ثم توفير تلك الاحتياجات من المواقف وفق عدة أشكال من سراديب ومواقف متعددة الأدوار ومواقف سطحية وغيرها وذلك لخدمة جميع مستخدمي الحرم الرئيسي.