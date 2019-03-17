أعلنت وزارة التربية عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في ملابسات حادث دهس طالب في مدرسة عبداللطيف العمر في منطقة حولي التعليمية وايقاف مدير ةالمدرسة عن العمل الى حين الانتهاء من التحقيق، مشيرة الى أن الجهات الأمنية تحفظت على سائق الشاحنة وباشرت تحقيقاتها.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي وجه قيادات المناطق التعليمية باعادة تقييم اجراءات الأمن والسلامة وتشديدها داخل المدارس ووضع ضوابط مشددة لضمان سلامة الطلبة.
وقالت الوزارة ان وزير التربية د. حامد العازمي ووزير الصحة د. باسل الصباح زارا الطالب للوقوف على حالته الصحية والاطمئنان عليها ومتابعتها، واعربت الوزارة عن اسفها لوقوع الحادث واصابة احد ابنائها الطلبه مؤكدة الى انها تولي الحادث اهتمام كبير داعية المولى عز وجل ان يمن على الطلب بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر التربية: تشكيل لجنة تحقيق في حادث دهس طالب والداخلية باشرت تحقيقاتها مع التحفظ على السائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.