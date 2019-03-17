انت الان تتابع الرئيس الغانم: استجواب الروضان على جدول أعمال الجلسة المقبلة ويحق للوزير تأجيله الى الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الشعب الكويتي بنجاح الانتخابات التكميلية والنائبين الدكتور بدر الملا وعبد الله الكندري بفوزهما بالانتخابات عن الدائرتين الثانية والثالثة مبينا انهما سيؤديان القسم في جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم" في البداية أود أن أبارك للشعب الكويتي انتهاء الانتخابات التكميلية التي جرت يوم أمس في عرس ديمقراطي مصغر".

وأضاف الغانم" بهذه المناسبة أود أن أبارك للأخوين الفاضلين الأخ بدر الملا الذي فاز عن الدائرة الثانية والأخ عبد الله الكندري الذي فاز عن الدائرة الثالثة ، وسيؤديان القسم إن شاء الله في الجلسة يوم الثلاثاء القادم في بداية الجلسة".

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وبشأن الاستجواب المقدم للوزير الروضان ذكر الغانم ان الاستجواب مدرج على جدول الأعمال وتم توزيعه على النواب، موضحا ان مناقشته في الجلسة أو في أي وقت آخر يعتمد على طلب الوزير والإجراءات اللائحية المتبعة في هذا الشأن فالإجابة لدى الوزير والقرار يتخذه وفقا للإجراءات اللائحية.

وأشار إلى أن تأجيل مناقشة الاستجواب إلى مدد معينة يكون بقرار من المجلس لافتا الى انه يحق للوزير التأجيل لمدة يوم واحد لاستيفاء مدة الأربعة عشر يوما المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

وفي السياق ذاته كشف الغانم عن تسلمه ردا على استيضاح وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي مضيفا "أحلته إلى الوزير فور استلامه".