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ناصر الصباح يقوم بغرس شتلات للمحافظة على البيئة في لواء التحرير

من منطلق المحافظه على البيئة وحمايتها قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بغرس عدد من الشتلات للمحافظه على البيئة صباح اليوم و ذلك في لواء التحرير الآلي /6.

حيث كان في استقبال معاليه لحظة وصوله رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ، وسعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح ، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من القيادات في وزارة الدفاع.

وتأتي هذه البادرة ضمن رؤية معاليه والتي تهدف إلى توعية منتسبي وزارة الدفاع من مدنيين وعسكريين بضرورة العمل على تشجير مختلف المواقع التي يعملون بها محافضةً منهم على البيئة و وأهمية التشجير في المحافظ على التوازن البيئي و كذلك زيادة الرقعه الخضراء وتنمية الغطاء النباتي.

هذا وقد شارك الطلبة الضباط بكلية علي صباح العسكرية في هذه الفعاليه من خلال القيام بغرس العديد من الشتلات في هذا اليوم.