انت الان تتابع الأرصاد: فرصة لأمطار متفرقة وتحسن الطقس صباح غد الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من الامطار التي هطلت على البلاد اليوم

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الطقس اليوم الخميس يشهد تقلبات جوية سريعة لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار ويسبب نشاطا في الرياح الجنوبية الشرقية مع فرص أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أن يبدأ التحسن في الأحوال الجوية صباح غد الجمعة.

وأضاف رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار اليوم غير مستقر والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 25 و 65 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

ولفت البلوشي إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 23 و 26 درجة مئوية في حين يكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و7 أقدام.

وذكر أن الطقس ليلا يكون غير مستقر وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 10 و 15 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و 6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون دافئا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح بين 24 و 26 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام.

وأفاد بأن الطقس ليل غد يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 6 و 24 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح بين 10 و 13 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن حالة الطقس نهار يوم بعد غد السبت قال البلوشي إنه يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و 28 درجة مئوية أما البحر فيكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و 5 أقدام.

وبين أن الطقس ليل السبت يكون باردا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة فما بين 10 و 14 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و 5 أقدام.