الداخلية: القبض على مواطن خطف 3 أطفال وهتك عرضهم في دورة مياه

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القبض على مواطن خطف 3 أطفال وهتك عرضهم في دورة مياه

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام احد الاشخاص بخطف 3 اطفال وهتك عرض احدهم ، اذ توضح الادارة ان جهود وزاره الداخلية المتمثلة بقطاع الامن العام تمكن خلال وقت قياسي من ضبط المتهم وتسجيل قضية بحقة تحت رقم 9/2019 جنايات عبدالله المبارك.

واشارت الادارة ان بلاغا ورد الي غرفة العمليات من قبل مواطن بقيام شخص بلباس مدني باختطاف 3 اطفال من ملعب بالقرب من ساحة ترابية في منطقة عبدالله المبارك مستخدما مركبته بعد ادعاءه انه احد رجال المباحث ، وعلى الفور تحرك رجال الامن العام وتم تطويق المنطقة وضبط المركبة والمتهم الذي اقر بارتكابه واقعة الخطف وهتك عرض احد الأطفال في دورة مياة قريبة من الملعب وتم احالة المتهم الى النيابة العامة والطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتؤكد الادارة ان قطاع الامن العام بالمرصاد لأي خروج على القانون.