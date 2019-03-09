انت الان تتابع الصحة: رسوم خدمات المجلس الطبي على غير الكويتيين فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة

أكدت وزاره الصحة في تصريحا توضيحيا بشأن قرراتها المنظمة الأخيرة لمراجعه وتحديث واستحداث الرسوم على بعض الخدمات التى تقدمها كلا من ادارة التراخيص الطبية، المجلس الطبي العامً، اداره الوقاية من الإشعاع ، مؤكده ان هده الرسوم هي نظير خدمات ادارية لوجستية بالدرجة الأولى وليست رسوم على خدماتها الوقائية او العلاجية او التشخيصية او التأهيلية.

جاء ذلك في بيان وزعه المتحدث الرسمي د احمد الشطي اوضح فيه ان حزمه القرارات شملت :

١- مراجعه وتحديث لرسوم لبعض الخدمات لم تعدل منذ ١٩٩٣

٢- ان هذه الرسوم تأتي في سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون ،

٣- ان الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكويتيين

وجاء في البيان التوضيحي للوزاره :

ان أصدار وزير الصحة لعدد من القرارات الوزارية بتعديل أسعار بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة واضافة أسعار لخدمات أخرى لم يكن محدد لها رسوم من قبل جاء لرغبة الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها ولايتم الحصول على المقابل المناسب لتلك الخدمات وبخاصة أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات من غير الكويتيين مثل تراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة ومعاونيهم واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة وكذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وادارة الوقاية من الاشعاع هذا من ناحية ومن ناحية اخري إن تلك الخدمات التي تم تسعير مقابل الحصول عليها توجد كوادر متخصصة بالوزارة للعمل على تقديم تلك الخدمات .

وتسهيل الحصول عليها من خلال بعض الأجهزة لتلك الخدمات مثل مختبرات الرقابة الدوائية والوقاية من الإشعاع والأنظمة الآلية المستخدمة في إنجاز تلك الخدمات

خاصة وان هذا النظام معمول به في جميع دول مجلس التعاون ودول العالم المتقدم لكل خدمة مقابل & وهذا معمول به أيضا في القطاع الاهلي وكذلك اقرته القوانين واللوائح المحلية.

منوها بان الاستمرار في عدم الحصول علي مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة وبخاصة لغير الكويتيين يعد هدر للمال العام لتضييع تلك الاستحقاقات المالية علي الخزانة العامة

وهذه التسعيرة للخدمات تم اقرارها بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي .

Advertisements

وفي ما يخص اجور الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام بوزارة الصحة هي على المراجعين الغير كويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي وفقا لقرار موافقة مجلس الوزراء رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٣ وليس كما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من ان تحصيل تلك الرسوم على المواطنين

وإذ تستغرب الوزارة ما تم تداوله من مغالطات حول هذه القرارات دون احاطة كاملة بملابسات اصدارها وبما تحققه للمصلحة العامة .

لذا فان وزارة الصحة تناشد الجميع بتحري الدقة فيما يتم نقله او تداوله من أخبار علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وتجنب تداول أنصاف الحقائق و اثارة الرأي العام من دون المعرفة الكاملة لظروف وخلفيات إصدار هذه القرارات.