انت الان تتابع الفلكي عادل السعدون: "برد العجوز" يدخل غدا الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المؤرخ والفلكي عادل السعدون

قال الباحث الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون إن (برد العجوز) أو موسم الحسوم يدخل غدا الاحد حيث تكون الرياح شمالية باردة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف السعدون في تصريح صحفي اليوم السبت أن العرب أطلقوا اسم (برد العجوز) على سبعة ايام تبدأ بيوم يسمى (الصن) ثم (الصنبر) ف(الوبر) و(الآمر) و(المؤتمر) و(المعلل) وأخيرا يوم (مطفئ الجمر).

وأوضح ان أيام (برد العجوز) هي التي يشعر فيها الانسان بالبرد النسبي بعد ايام دافئة وليس كالأيام الباردة في شهري يناير وفبراير.

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وعن سبب تسمية (برد العجوز) قال انها قديمة جدا حيث يروى ان عجوزا جزت خرافها بعد شعورها بالدفء وما ان حلت تلك الايام حتى تسببت بنفوق الخراف من شدة البرد لانها لم تحسن التدبير وتنتظر حتى ذهاب البرد كليا مشيرا أن هناك قولا آخر حول التسمية يفيد بأن هذا البرد تسبب بموت العجوز نفسها.

وذكر ان الايام التي تسبق هذا الموسم تسمى بأيام (بياع الخبل لعباته) حيث جاءت هذه التسمية من أن بعض الفقراء قديما كانوا يسارعون إلى بيع عباءاتهم (البشوت) بحلول الأيام الدافئة قبل انتهاء فصل الشتاء مبينا ان الدافع الى تسرعهم في البيع هو الفقر والحاجة وليس الخبل.