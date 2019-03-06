انت الان تتابع الداخلية: إلغاء ملصق الإقامة بجواز سفر الاجانب واستبداله بالبطاقة المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء العمل بملصق الإقامة العادية والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتعتبر بمثابة إثبات إقامة الاجنبي بدولة الكويت وذلك اعتباراً من 10/3/2019.

وأضافت في بيان لها انه لن يتم السماح للأجنبي، الذي يحمل إقامة عادية، بدخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسارية المفعول.

وأوضحت أنه يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار شريطة ان تكون إقامتهم صالحة للدخول الى البلاد وكذلك الاشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

وذكر بيان الوزارة أن ذلك يأتي بناء على صدور القرار الوزاري رقم 135 لسنه 2019 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 640 / 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وما جرى من إضافة على المادة 12 من القرار الوزاري اليه أعلاه ليصبح نصها كالتالي:

"تثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة ١٤ من هذا القرار فتثبت بياناتها في جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقام الجواز" وينفذ القرار اعتباراً من 10 مارس 2019.