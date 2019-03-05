انت الان تتابع الأشغال: معالجة جميع طرق المحافظات ستبدأ في آن واحد وسنتخذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين غير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة بالإنابة المهندس خالد الخزي اليوم الثلاثاء ان الوزارة شارفت على الانتهاء من الخطة العامة لتصليح الطرق وستبدأ بمعالجة جميع طرق المحافظات في آن واحد.

وقال الخزي في تصريح صحفي عقب افتتاح معرض "اسبوع الكويت للبناء والإنشاءات" الذي يقيمة معرض الكويت الدولي ان "هدفنا ان نتأكد من أي شبهات اثيرت الفترة الماضية حول خلطات الاسفلت" والاستعانة بالمختبرات للتأكد من جودتها وهناك تعاون مع قطر في هذا الجانب.

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وتابع انه قبل اعادة فرش ومعالجة الطرق يتم التأكد من الإجراءات السابقة ان كانت تحتاج الى تعديل وايضا التأكد من إجراءات المصانع والمقاولين واستكمال الإجراءات التعاقدية وبالنسبه للخلطات سيتم تطوير الخلطات لتفادي جميع الملاحظات السابقة.

واشار الخزي الى ان الطرق التي عليها ضمان من المقاول سيتم اتخاذ الاجرائات القانونية في حال لم يتعاون.