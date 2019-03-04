انت الان تتابع بنك الكويت المركزي ينظم حلقة نقاشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من الفاعلية

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على الاستفادة من أصحاب الخبرة في مجالات العمل الاقتصادي والمالي والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن بغية إحراز مزيد من التقدم للاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافه في التنمية والاستدامة، نظم بنك الكويت المركزي حلقة نقاشية قدمها الدكتور محمد الحاج الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي.

حضر الحلقة النقاشية عدد من موظفي بنك الكويت المركزي وتحدث الدكتور الحاج حول المستجدات الاقتصادية والمتغيرات المالية على المستوى العالمي والتحولات التي يفرضها التطور التقني على هذه الصناعات والخدمات المالية والتجارية، والدور المطلوب من القائمين عليها لتطويرها والاستفادة من الفرص الواعدة للنمو في هذا المجال.