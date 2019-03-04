انت الان تتابع وزيرا خارجية قطر وروسيا يؤكدان على التزامهما بالحل السياسي في #سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

أكد وزيرا خارجية قطر وروسيا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وسيرجي لافروف اليوم الاثنين على التزامهما بالحل السياسي في سورية.

وقال وزير الخارجية القطري ، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم :"نحن ملتزمون بوجود حل سياسي في سورية يقبله الشعب السوري".

من جانبه ، اعتبر لافروف أنه لا حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل جديدة حول سورية في ظل وجود إطار فاعل متمثل في صيغة أستانة.