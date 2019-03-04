وزيرا خارجية قطر وروسيا يؤكدان على التزامهما بالحل السياسي في #سوريا

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أكد وزيرا خارجية قطر وروسيا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وسيرجي لافروف اليوم الاثنين على التزامهما بالحل السياسي في سورية.
وقال وزير الخارجية القطري ، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم :"نحن ملتزمون بوجود حل سياسي في سورية يقبله الشعب السوري".
من جانبه ، اعتبر لافروف أنه لا حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل جديدة حول سورية في ظل وجود إطار فاعل متمثل في صيغة أستانة.
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