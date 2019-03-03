انت الان تتابع الشؤون: هروب حدث من دار الرعاية وتسجيل قضية ضده وابلاغ نيابة الأحداث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الشؤون الاجتماعية

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية إن واقعة هروب الحدث من دار الملاحظة في مجمع الرعاية الاجتماعية حدثت مساء يوم الجمعة 22 فبراير الماضي مبينة أنها قامت على الفور بتسجيل قضية (هروب حدث) وابلاغ نيابة الاحداث.

وأوضح المتحدث الرسمي في الوزارة الوكيل المساعد لشؤون التعاون عبدالعزيز شعيب في تصريح صحفي اليوم الأحد انه فور اكتشاف واقعة الهروب تم تكثيف البحث وتبين وجود حدثين هاربين ضبط أحدهما واختفى الآخر مما استدعى ابلاغ رجال الأمن وتسجيل قضية في المخفر.

وأشار شعيب إلى أن الحدث الهارب هو من "النزلاء المودعين في دار الملاحظة على ذمة قضية وينتظر حكم المحكمة".

وأكدت الوزارة إحالة هذه الواقعة إلى الشؤون القانونية بالوزارة للتحقيق فيها ومحاسبة المقصرين كما تم التواصل مع ذوي الحدث الهارب لحثه على تسليم نفسه وإعادته إلى دار الملاحظة.