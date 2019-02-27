انت الان تتابع الداخلية: ضبط 4 وافدين عرب اختطفوا مواطن بتحريض من مواطن أخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية وتطبيق القانون وضبط الخارجين والمطلوبين ، تمكن قطاع الأمن العام ممثلاً في مديرية امن الفروانية من ضبط (4) أشخاص من جنسية عربية وبصحبتهم مواطن معصوب الوجه ومكبل اليدين من خلال نقطة تفتيش أمنية بمنطقة الفروانية ومن خلال التحقيق مع المضبوطين اعترفوا بأن أحد المواطنين كلفهم بخطف المجني عليه مقابل مبلغ من المال واقتياده بالقوة إلى منطقة كبد حيث تم الاعتداء عليه وإرغامه على الرد على بعض الأسئلة من قبل المواطن المحرض حسب ادعاء المجني عليه .
وأوضحت الإدارة انه قد تم تسجيل قضية بالواقعة واستصدار الإذن القانوني لضبط المواطن المحرض.
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