ميدفيديف يبحث في لوكسمبورج قضايا التجارة والاقتصاد والاستثمارات

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رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف يعتزم رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف التوجه إلى لوكسمبورج مطلع آذار/مارس المقبل. وأعلن الرئيس الروسي السابق على تويتر اليوم الاثنين أنه سيبحث في لوكسمبورج قضايا التجارة والاقتصاد والاستثمارات المتبادلة. Advertisements وحسب ما تردد، فإن ميدفيديف سيلتقي في الخامس من الشهر المقبل رئيس وزراء لوكسمبورج زافير بيتل والدوق الأكبر هنري. ويرأس ميدفيديف حكومة بلاده منذ عام 2012، وكان قد شغل قبل ذلك التاريخ منصب رئيس روسيا لمدة أربعة أعوام، ويعد ميدفيديف من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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