انت الان تتابع الداخلية المصرية: قوات الأمن تقتل 16 "إرهابيا" في شمال سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دورية للجيش المصري في سيناء

قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن قتلت 16 "إرهابيا" في عمليتين منفصلتين بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وجاء ذلك بعد يوم من مقتل ضابط شرطة وأميني شرطة في انفجار بالقاهرة قالت الوزارة إنه وقع خلال إلقاء القبض على "إرهابي" تبين أنه يحمل أكثر من عبوة ناسفة.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء "تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش".

وأوضح بيان الوزارة أن عشرة من القتلى سقطوا في مداهمة الشرطة لمنزل مهجور في حي العبيدات بالعريش بينما قتل الستة الآخرون في مداهمة الشرطة لمنزل تحت الإنشاء في منطقة أبو عيطة بالمدينة.

وتابع أنه تم العثور بحوزتهم على "العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة".

وأوضح البيان أن تبادلا لإطلاق النار وقع خلال المداهمتين لكن لم يشر إلى سقوط قتلى أو مصابين في صفوف قوات الأمن.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن جثث القتلى نقلت إلى أكثر من مستشفى بمدينة الإسماعلية لتشريحها وتحديد هويات أصحابها.

وتقاتل مصر منذ 2013 إسلاميين متشددين يتركز نشاطهم في شمال سيناء.