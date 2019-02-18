عن اسقاط القروض/ مجلس الوزراء: حريصون على تكريس العدالة والمساواة بين المواطنين وعدم الاخلال بمقومات...

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سمو الشيخ جابر المبارك يترأس جلسة مجلس الوزراء

اطلع مجلس الوزراء على ما قامت به الحكومة من مساعي لمعالجة أوضاع بعض العملاء من خلال صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة حيث تجاوز عدد المستفيدين 34174 مواطناً تكفلت الدولة بمعالجة أوضاعهم بما يقارب 800 مليون دينار كويتي.

وقد أكد مجلس الوزراء على الحرص على تكريس معايير العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وعدم الإخلال بمقومات اقتصادنا الوطني.

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استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي حول ما يثار بشأن موضوع القروض الاستهلاكية والمقسطة ، وأوضح محافظ البنك المركزي بأن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية يبلغ حوالي 989 مليون ديناراً كويتياً.

بينما تبلغ قيمة القروض الإسكانية بحدود 12 مليار ديناراً كويتياً بإجمالي 13 مليار دينار للقروض الاستهلاكية والإسكانية ، كما بين المحافظ أن عدد المقرضين 552 ألف مقترضاً موضحاً بأن عدد العملاء المتعثرين بالسداد يبلغ 4677 عميلاً يشكلون ما نسبة أقل من 1% إجمالي المقترضين.