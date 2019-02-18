هيئة القوى العاملة: صرف دعم العمالة الوطنية قبل عطلة الاعياد الوطنية

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الهيئة العامة للقوى العاملة

أعلن نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستصرف دعم العمالة الوطنية قبل عطلة الاعياد الوطنية.

وقال الشعلاني في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان الهيئة انهت كل الاجراءات المتعلقة بصرف الدعم مبكرا وتحويل المبالغ للبنوك ليتسنى ايداعها في حساباتهم قبل العطلة.

وأضاف أن الهيئة تبذل قصاري جهدها لتلبية متطلبات المواطنين العاملين في القطاع الخاص والقضاء على المعوقات التي تعترض مسيرة عملهم إيمانا منها بأهمية القطاع الخاص وبأنه أحد أعمدة بناء الإقتصاد الوطني.

وبين الشعلاني أن الهيئة تحرص دائما على توفير كل سبل الدعم للعمالة الوطنية لتشجيعها على العمل في القطاع الخاص بغية تحقيق أهداف الدولة الإنمائية ومن ثم زيادة نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي والهام.