انت الان تتابع الوزير الخراز: الكويتيون جبلوا على فعل الخير والعمل الانساني منذ القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من عرض خطط الجمعيات والمبرات الخيرية في الكويت للوزير الخراز

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي سعد الخراز أن تاريخ العمل الخيري في الكويت يمتد لعقود طويلة من الزمن حيث جبل الكويتيون على فعل الخير والعمل الانساني منذ القدم.

وقال الخراز في كلمة ألقاها اليوم الاحد خلال لقائه اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية في الكويت إن حملة (لواء العمل الخيري) بذل في سبيل تطويرها وارتقائها الكثير من العاملين في هذا المجال مما ساهم في انطلاق العمل الخيري الى شتى الميادين المحلية والعالمية.

وأشاد بكافة الجهود المبذولة من أجل تنظيم واقامة هذا اللقاء التنويري والتعارفي الذي يشارك فيه كوكبة من أعلام العمل الخيري في الكويت.

وأوضح ان هذه الكوكبة حملت على عاتقها مسؤولية الارتقاء بالعمل الخيري واتساع رقعته في ظل الدعم الحكومي لهذا العمل الخيري المشهود له في شتى انحاء العالم وما كان له من أثر كبير في منح سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لقب قائدا للعمل الانساني والكويت لقب مركزا للعمل الانساني من قبل منظمة الامم المتحدة.

وأشار الى أن القوانين الكويتية واللوائح التنظيمية التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساهمت في تنظيم العمل الخيري وحمايته من أي عقبات تعترض طريق تطوره وارتقائه.

وأكد على أن تنظيم العمل الخيري وتطبيق اللوائح والالتزام بالاشتراطات ساهم في زيادة ايرادات التبرعات الخيرية أضعافا مضاعفة خلال السنوات الخمس الاخيرة.

وبين أن الاحصائيات تشير الى ارتفاع الايرادات خلال شهر رمضان من 15 مليون دينار كويتي (نحو 50 مليون دولار امريكي) عام 2014 الى 50 مليون دينار (نحو 165 مليون دولار) في عام 2018.

ولفت إلى زيادة اعداد الجمعيات الخيرية عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية مما يؤكد حرص الدولة على تنظيم هذا العمل وتطويره واتساعه.

ودعا الجمعيات الخيرية إلى الانضمام لعضوية اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية بما يساهم في توحيد الاعمال الخيرية تحت مظلة واحدة والتنسيق بين كافة الجمعيات في ظل اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وجدد الخراز الشكر والتقدير للقائمين على العمل الخيري سائلا المولى عز وجل ان تستمر اعمال الخير لكافة المحتاجين وان تزداد مؤسسات العمل الخيري في الكويت علوا وشموخا في ظل قيادة سمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم جميعا.