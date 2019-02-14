انت الان تتابع الشؤون: تتابع قضية المراقب المالي المعتدى عليه في جمعية النعيم ولن تتهاون في حقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

اكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية الوكيل المساعد لشؤون التعاون عبد العزيز شعيب ان الوزارة تتابع قضية الاعتداء على المراقب المالي التابع للوزارة في جمعية النعيم التعاونية من قبل احد اعضاء مجلس الادارة ولن تتهاون في حصول المراقب على كافة حقوقه القانونية

واوضح شعيب انه وفور علم الوزارة بالاعتداء الذي تعرض له المراقب المالي تابعت الوزارة معه لحظة بلحظة منذ ان توجه الى مخفر المنطقة وتسجيل بلاغ ضد المعتدي مشيرا الى ان الوزارة ستواصل متابعة هذه القضية وسوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية التي يحصل من خلالها المراقب على حقه القانوني دون ادنى تهاون مع اي معتدي على اي موظف من موظفي الوزارة

وأضاف شعيب ان وزارة الشؤون وفي اطار اهتمامها بالقضية قامت ممثلة في وكيل الوزارة بالانابة هناء الهاجري بمخاطبة مدير عام الادارة العامة للتحقيقات وشرحت الواقعة مطالبة بالتحقيق والادعاء فيها.

وكشف شعيب ان وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى الى اعداد تشريع قانوني يوفر حماية اكثر للموظفين ويخفف الاعباء عن المراقبين التابعين لها في الجمعيات التعاونية.

وحذر شعيب من اي اعتداء في المستقبل على اي موظف تابع لها او على المراقبين الماليين والاداريين في الجمعيات التعاونية الذين يعتبرون هم خط الدفاع الاول لحماية اموال المساهمين في الجمعيات التعاونية.