النائب العدساني: وحدة التحريات اكملت أوراق التحقيق بحسابات متضخمة لنائبين

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النائب رياض العدساني أكد النائب رياض العدساني أن وحدة التحريات المالية اكملت أوراقها بخصوص النائبين الحاليين اللذين تضخمت حساباتهما وذلك لاجراء التحقيق والفحص والتحريات مشددا على أنني سأتابع هذا الملف مع الجهات المختصة وكذلك سأتابع الملفات الأخرى للنواب السابقين ورجال الأعمال. وأوضح العدساني في تصريح صحافي أن البنوك من تقدم لوحدة التحريات المالية أن هناك تضخما في الحسابات وبدورها تحيل الأمر إلى جهاز أمن الدولة الذي يعيد الملف إلى الوحدة وإلى النيابة العامة لافتا إلى أن هناك ملفات في أمن الدولة وملفات في وحدة التحريات ويجب استكمال الاجراءات مؤكدا أن هناك نائبين حاليين أحيلا وهناك آخرين يجب متابعة ملفاتهم.

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