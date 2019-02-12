انت الان تتابع سنان الأحمد: "قوافل للإغاثة" ستطلق مبادرة توعوية وطنية للمحافظة على البيئة والمرافق العامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بروشور الحملة

صرحت رئيسة جمعية قوافل للإغاثة والتنمية الأستاذة سنان الأحمد عن اعتزام الجمعية في الأيام القليلة المقبلة إطلاق مبادرة توعوية وطنية تحت رعاية الشيخة أمثال الأحمد الجابر تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية احترام قيمة المناسبة والبعد الوطني لها وتذكير المحتفلين بأهمية المحافظة على البيئة والمرافق العامة والإبتعاد عن إزعاج الآخرين.

وذكرت الأحمد أن المبادرة تحتوي العديد من الأنشطة والفعاليات الداعمة لفكرة المبادرة تشارك فيها رموز ونشطاء في عدة مجالات لا سيما وأن الكويت على حبها يجتمع الجميع.