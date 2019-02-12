الرئيس الغانم يستقبل شيماء العيدي

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رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم يستقبل سفير العمل الإنساني لشباب الوطن العربي شيماء العيدي استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم الثلاثاء سفير العمل الإنساني لشباب الوطن العربي شيماء العيدي وذلك بمناسبة حصولھا على جائزة (وشاح الكويت للعمل الإنساني) من قبل جمعية ملتقى الكويت الخيري.

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