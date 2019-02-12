انت الان تتابع مشعل الأحمد: السفارة الصينية في الكويت عززت من التعاون المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أثناء مباحثاته مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت لي مينغ غانغ

بحث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت لي مينغ غانغ تعزيز التعاون العسكري والأمني.

ونقل بيان صحفي للحرس الوطني اليوم الثلاثاء عن الشيخ مشعل الأحمد ترحيبه بالسفير الصيني خلال استقباله له مثمنا جهود السفارة الصينية لدى الكويت في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين ولاسيما في المجالين العسكري والأمني.

وقال البيان إن اللقاء ناقش سبل تطوير التعاون المشترك بين الحرس الوطني والجهات ذات الصلة في جمهورية الصين الشعبية.

وحضر اللقاء مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب.