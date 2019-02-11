الوزير الخراز: تنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة قضايا الأسرة

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وزير الشؤون الاجتماعية رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة سعد الخراز

كشف وزير الشؤون الاجتماعية رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة سعد الخراز عن موافقة المجلس على تشكيل لجنة دائمة للتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة قضايا الاسرة ذات الصلة بعمل المجلس بهدف ضمان عدم تداخل الاختصاصات وتوحيد جهود الدولة حول القضايا المتعلقة بشؤون الاسرة

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الخراز عقب رئاسته اجتماع المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري وعدد من اعضاء المجلس الاعلى لشؤون الاسرة

وذكر الخراز ان المجلس اعتمد تقارير ودراسات فرق المجلس الاعلى لشؤون الاسرة ومنها الفريق القانوني وفريق الارشاد الاسري وفريق مراكز الايواء وفريق المرصد الاجتماعي

واضاف ان الاجتماع ناقش تقرير انجازات المجلس ومنها تقرير الملتقى الثاني حول ميزانية الاسرة حيث قرر المجلس العمل بالتوصيات الصادرة عن الملتقى وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة كل حسب اختصاصاته ومنها نشر ثقافة الاقتصاد وتعزيز المعرفة وترسيخ مقومات المجتمع الصالح وانشاء مرصد لجمع وتصنيف وتحليل البيانات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية المستدامة بالاضافة الى غرس القيم في النشء والطلبة بمختلف مستوياتهم الدراسية

وكشف الوزير الخراز انه تم خلال الاجتماع استعراض الهيكل التنظيمي للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة المعروض حاليا على ديوان الخدمة المدنية لاعتماده مشيرا الى ان الهيكل يتضمن وحدتين رئيسيتين هما قسم الشؤون القانونية والامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة واختصاصات كل وحدة وادارة مكتب الامين العام وتشتمل على اربعة اقسام هي الشؤون الادارية والمالية وقسم الخدمات العامةوقسم الاعلام والعلاقات وقسم التكنولوجيا ونظم المعلومات فضلا عن ادارة مركز الحماية وتتبعها ثلاثة اقسام هي قسم المتابعة والاستقبال وقسم الاستماع وقسم الايواء

واشار الوزير الخراز الى مناقشة اجتماع الاعلى لشؤون الاسرة لملاحظات الفريق القانوني حول مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الارشاد النفسي لافتا انه تم الاتفاق على ان يتم تضمين مواد هذا القانون كملحق على قانون الصحة النفسية دون الحاجة لاقرار قانون جديد