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"الكويتية" تعيد افتتاح مكتب "الواحة" في برج راكان بحلته الجديدة

افتتح يوم أمس الثلاثاء رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم مكتب نادي "الواحة" بحلته الجديدة في برج راكان الواقع في شارع فهد السالم في مدينة الكويت ، حيث تم إعادة تأهيل المكتب عبر تزويده بأحدث الأجهزة التكنولوجية مع إعادة تجهيز المكاتب والمقاعد لتصبح أكثر أريحية للعملاء الكرام ولتتواكب مع أحدث الموديلات العصرية ولتتناسب أيضاً مع ركاب الخطوط الجوية الكويتية من حاملي بطاقات نادي "الواحة".

وعلى هامش الافتتاح، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم: "يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن إعادة افتتاح مكتب نادي (الواحة) بحلته الجديدة، حيث يأتي الافتتاح ضمن خطة الشركة الاستراتيجية لتطوير وتحديث خدماتها لعملائها الكرام، لتتواكب مع كل ما يقدمه قطاع الطيران من تكنولوجيا حديثة وخدمات ومنتجات تعمل على راحة الركاب وتسهّل سفرهم، حيث أن الخطوط الجوية الكويتية دائماً سبّاقة في توفير كل ما هو جديد لعملائها وركابها الكرام".

وأضاف الجاسم: "احتل نادي (الواحة) كمركز من مراكز الخدمة المؤثرة لدى الخطوط الجوية الكويتية مكانة متقدمة جداً في مجال الخدمات وذلك عبر التاريخ الطويل لبطاقة نادي الواحة والتي أصبحت لا تقل أهمية عن بطاقات السفر المستخدمة في الشركات الأخرى، ويسعدنا أن نعلن وبكل فخر عن حصول الخطوط الجوية الكويتية على أفضل مستوى خدمات مقدمة للركاب وذلك على مستوى دول مجلس التعاون من شركة ماستر كارد، حيث يعد ذلك نتاج للجهود المبذولة التي تقدم للعملاء الكرام على مدار الساعة من قبل القائمين على مركز الواحة وعلى رأسهم مدير نادي الواحة مشعل المطيري، لذا أتقدم لهم بجزيل الشكر للحفاظ على سمعة الناقل الوطني وصلتها بالركاب من خلال بطاقة الواحة".

وأردف الجاسم قائلاً: "يستطيع حاملي بطاقات نادي (الواحة) استخدامها في أمور عديدة مثل حجز تذاكر السفر وترقية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال، كما يحق لحاملي البطاقات الذهبية والفضية الدخول إلى قاعة (بيان) الخاصة بركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في مبنى الركاب رقم 4 (T4)".

واختتم الجاسم تصريحه بالتأكيد على حرص الخطوط الجوية الكويتية الدائم والمستمر على راحة عملائها الكرام وتوفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم سواء على الأرض قبل الصعود إلى الطائرة أو من خلال تجربة سفر مريحة ومرفهة على متن طائراتها، حيث أنها ملتزمة بتحقيق أهدافها ومبادئها الثابتة وهي تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، وتحقيق أعلى معدلات انضباط المواعيد، اضافة إلى تحقيق أعلى معدلات خدمات العملاء ورضاهم".

عن مكتب نادي "الواحة" الجديد

يحتوي مكتب نادي "الواحة" الجديد على 12 كاونتر خاص باستقبال عملائه الكرام، حيث تتوزع تلك الكاونترات إلى عدد 9 كاونترات لخدمة جميع أعضاء النادي، وعدد 2 كاونتر لخدمة حاملي البطاقات الذهبية والفضية وكاونتر واحد للإستقبال، كما يتوفر في المكتب الجديد الموظف الشامل والذي يقوم بتقديم وتوفير جميع خدمات ومتطلبات الركاب والسفر.

ويتوافر في المكتب استراحة خاصة لأعضاء نادي الواحة من حاملي البطاقات الذهبية والفضية، كما يتوافر استراحة خاصة لأعضاء نادي الواحة من حاملي البطاقة الزرقاء.

والجدير بالذكر أن بطاقة نادي الواحة الذهبية تعتبر البطاقة الأعلى بين البطاقات الأخرى، أما بطاقة نادي الواحة الفضية تعتبر ثاني أعلى بطاقة بين البطاقات الأخرى، وأخيراً البطاقة الزرقاء تعتبر المستوى الأول للعملاء الجدد في النادي.

وتركز الخطوط الجوية الكويتية على متابعة وتطوير برنامج المسافر على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية (الواحة) باستمرار، والذي يهدف إلى مكافأة العملاء المميزين من حاملي البطاقات الذهبية والفضية والزرقاء عبر توفير أفضل الخدمات لهم، حيث أن بطاقة نادي (الواحة) تقدم لأعضائها الكرام، من خلال تجميعهم للأميال، العديد من الخدمات والعروض والخصومات بالتعاون مع عدة جهات مثل بيت التمويل الكويتي، البنك الأهلي المتحد، Rocket miles للفنادق، شركة Viva للإتصالات، مركز السلطان، ومكاتب تأجير السيارات مثل Rental car و Sixt و Hirts ، وشركة الخليج للتأمين والتي تقدم لأعضاء الشريحتين الذهبية والفضية خدمة التأمين المجاني للسفر، وغيرها العديد من الشركات الأخرى

وقد حضر حفل افتتاح مكتب نادي الواحة كلاً من مستشار رئيس مجلس الإدارة للشئون العامة والتنفيذية المهندس/ عبدالله الشرهان، ومساعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية الدكتورة/ ماريا هانّا، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي، ومدير دائرة التسويق شروق العوضي.