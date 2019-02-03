الآلاف يتظاهرون في اسطنبول دعماً لسجناء مضربين عن الطعام تأييدا لاوجلان

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أنصار حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد يحملون صورا لنواب معتقلين أثناء تظاهرة في اسطنبول في 3 فبراير 2019

تظاهر الالاف الأحد في اسطنبول تلبية لدعوة حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد لدعم المضربين عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.

وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس أن المتظاهرين تجمعوا في ساحة بكركوي، في الشطر الأوروبي من المدينة، وسط تدابير أمنية مشددة للشرطة.

وصرّح الناشط في حزب الشعوب الديموقراطي فاتح أولاش "أشيد بأصدقائي المقاومين في السجن. يشرفوننا، ليسوا لوحدهم".

وأضاف "إذا لزم الأمر، سنضحي بأنفسنا من أجل هذه القضية. لا نخشى شيئاً".

وأضرب حوالى 250 سجينا في أنحاء تركيا عن الطعام دعما للنائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي ليلى غوفن التي بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها منذ أكثر من شهرين مطالبة بتمكين أوجلان من لقاء وكلاء الدفاع عنه وأفراد من عائلته بشكل منتظم.

ويمضي عبدالله أوجلان، أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني، عقوبة بالسجن مدى الحياة قرب اسطنبول منذ توقيفه في العام 1999.

واعرب النائب عن حزب الشعوب الديموقراطي غارو بايلان الذي شارك في التظاهرة لفرانس برس عن امله بأن تستجيب السلطات لمطالب ليلى غوفن "قبل حصول وفاة".

وكان مئات السجناء أنهوا إضراباً عن الطعام استمر 68 يوماً العام 2012، بعدما طلب أوجلان ذلك منهم.

ولا يزال حزب الشعوب الديموقراطي تحت رقابة السلطات التركية التي تتهمه بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني. ويقبع عدد من نواب الحزبين في السجن بينهم الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش.