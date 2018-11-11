الكويت اليوم | 87246 إصداراً تشارك في معرض الكتاب الـ 43





كتب نواف الحمد في الأحد 11 نوفنبر 2018 11:04 مساءً - برنامج حافل في جناح الأطفال يضم ورش عمل وندوات مصغرة وقراءة قصة لإمتاعهم وتعليمهم وشغل أوقاتهم بالقراءة الاحتفاء بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين دعماً ثقافياً وسياسياً من الكويت المجلس الوطني للثقافة جهة تنظيمية إشرافية على المعرض وليس لديها سلطة فسح أو منع أي كتاب الإصدارات المشاركة تنوعت بين الأدب والاقتصاد والعلوم والجغرافيا والمجلدات والقواميس وكتب الأطفال لا مشاركة لموزعين أو أصحاب مكتبات لإعطاء الفرصة للناشرين فقط





تستعد الكويت لاستقبال فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ43، بمشاركة فاعلة من مختلف دور نشر عربية وأجنبية، ومن خلال أنشطة تحتوي على العديد من الأمسيات والندوات.

ويقام المعرض برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ويفتتحه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري، صباح الاربعاء المقبل في أرض المعارض الدولية في مشرف، ويستمر حتى 24 من الشهر الجاري.

ولهذه المناسبة أقام مدير المعرض سعد العنزي، مؤتمراً صحافياً، كشف فيه أن معرض هذا العام شاركت فيه 26 دولة عربية وأجنبية، وأن الإصدارات وصلت 87246 إصدارا متنوعاً بين الأدب والاقتصاد والعلوم والجغرافيا والمجلدات والقواميس وكتب الأطفال، منها 12200 إصدار لعام 2018.

وأوضح العنزي أن إجمالي المشاركين بلغ هذا العام نحو 505 دور نشر و35 جهة حكومية، و9 منظمات و12 ناديا للقراءة، لافتاً إلى أن 775 دار نشر طلبت المشاركة في المعرض وجرى الموافقة على اشتراك 369 منها بسبب التقيد بمساحة المعرض، وقال:«صنف معرض الكويت في المرتبة الأولى في دعم الناشرين، فنحن لا نشرك موزعين أو أصحاب مكتبات بل نعطي الفرصة للناشرين فقط».

وكشف العنزي أن معرض هذا العام سيحتفي بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، ومن خلال دعم الكويت الثقافي والسياسي سيكون هناك جناح القدس مشاركة من الكويت أميرا وحكومة وشعبا في إبراز هذا الحدث الكبير الذي يعتبر من أهم ما تسعى إليه الأوطان العربية وتسانده، وسيكون وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور ايهاب بسيسو ضيفاً خلال افتتاح هذا الجناح وسيقدم محاضرة حول القدس.

وفيما أوضح العنزي أن المجلس الوطني غير مسؤول عن رقابة الكتب المشاركة في المعرض، قال:«نحن جهة تنظيمية إشرافية على المعرض وليس لدينا سلطة فسح أو منع أي كتاب فهذه مسؤولية إدارة المطبوعات بوزارة الاعلام وهم متعاونون معنا لأبعد مدى ويحكمهم قانون صادر عن مجلس الأمة بهذا الخصوص».

وأوضح العنزي، ان المعرض يحظى هذا العام بجناح للأطفال 7B، ويقدم برنامجاً حافلاً وورش عمل وندوات مصغرة للأطفال، وسيكون هناك قراءة قصة لإمتاع الأطفال وتعليمهم وشغل أوقاتهم بالقراءة، كما سيُفتتح معرض للفنون التشكيلية والعمارة، وسيكون الجميع على موعد مع فنون التصوير الفوتوغرافي لنخبة من مصوري الكويت، وهناك أيضا معرض لرسوم الكاريكاتير، وستحظى إدارة الآثار والمتاحف بجناح خاص في المعرض يستطيع الجميع الاطلاع على أحدث المكتشفات الآثارية في الكويت ومسار البعثات الآثارية المشاركة في عمليات التنقيب الأثري في مناطق الكويت المختلفة، كما تشارك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بجناح خاص يعرض أحدث ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي والروبوت وعالم الرؤى البصرية العلمية.

برنامج ثقافي حافل بالأنشطة والفعاليات

أوضح العنزي أن معرض هذا العام سيزخر بالعديد من الفعاليات الثقافية التي ستقام في قاعة كبار الزوار VIP في صالة 6 على فترتين صباحية ومسائية.



الأربعاء 14 نوفمبر

افتتاح أول أيام المعرض بأمسية ثقافية عن دور ديوان المحاسبة في نشر الثقافة المعرفية في المجتمع بالتعاون مع ديوان المحاسبة، يقدمها الدكتور ممدوح العنزي الساعة 5:30 مساء، إضافة إلى أمسية شعرية للشاعر الدكتور فواز اللعبون من المملكة العربية السعودية، وسيكون عريف الأمسية الدكتور طالب الشريف الساعة 7 مساء، إضافة إلى أمسية أدبية بعنوان «قراءة الكتابات الجديدة» تقدمها شيخة زيادة من قطر ومنيرة الرميحي في تمام الساعة 7.15 مساء.



الخميس 15 نوفمبر

محاضرة «مشروع الثقافة البترولية»، بالتعاون مع وزارة النفط يقدمها ظافر العجمي الساعة 11 صباحاً، ومحاضرة «التسويق الإلكتروني وتجربة دور النشر الكويتية» بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب يقدمها رزان المرشد وأحمد حيدر وفهد العودة، وسيدير الجلسة عمر العثمان، وذلك في الساعة 5:30 مساء، إضافة إلى محاضرة «القدس، المقاومة الثقافية وتحديات الاحتلال» لوزير الثقافة الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو في الساعة 7 مساء.



الجمعة 16 نوفمبر

محاضرة «النقد المسرحي للمنظومة الجمالية في المشهد المسرحي العربي» تقدمها الأستاذة الدكتورة جميلة مصطفى الزقاي من الجزائر، على أن يدير الجلسة عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور علي العنزي الساعة 5:30 مساء، وأمسية شعرية بعنوان «نسج الكلم» للشاعرين الإماراتيين الدكتور طلال الجنيبي وشيخة المطيري، ويدير الجلسة سالم الرميضي بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب في الساعة 7 مساء.



السبت 17 نوفمبر

محاضرة «الآثار والتراث المعماري لمساجد الكويت القديمة» يقدمها بشار خليفوه بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف في الساعة 10 صباحا، وفي الفترة المسائية محاضرة «الكتابات والنقوش على أرض الكويت» للدكتور سلطان الدويش من دولة الكويت الساعة 5:30 مساء، ومحاضرة «الأديب الكويتي يعقوب عبدالعزيز الرشيد» للدكتور عقاب الركابي من جمهورية العراق ويدير الجلسة مهنا المهنا وذلك في الساعة 7 مساء.

Advertisements



الأحد 18 نوفمبر

ورشة «مشروع الثقافة البترولية» بالتعاون مع وزارة النفط والتي يقدمها ظافر العجمي الساعة 11 صباحا، وأمسية «الكتابة... احترافا أو هوى» يقدمها إ‍لياس فركوح من المملكة الأردنية الهاشمية، ويدير الجلسة الكاتب والناقد فهد الهندال في الساعة 5:30 مساء، ومساء أيضا في الساعة 7 ندوة أدبية بعنوان «شهادات إبداعية» (في سيرة الفجر والحب والكتابة) يقدمها من الإمارات العربية المتحدة الأديب ناصر الظاهري والروائية إيمان اليوسف، على أن تدير الجلسة مريم الموسوي بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب.



الاثنين 19 نوفمبر

ندوة «المشاريع التطويرية في ديوان المحاسبة وأثرها على المتجمع» تقام في الساعة 11 صباحا بالتعاون مع ديوان المحاسبة يقدمها كل من: سعود العميري وأحمد العيسى وعبدالله الشيتان ومبارك السبيعي، وأمسية قصصية يقدمها كل من فهد القعود، ومناير الكندري، وأماني العنزي، ويديرها أحمد الشريعان وتقام برعاية منتدى المبدعين الجدد بالتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين في الساعة 5:30 مساء، تعقبها في الساعة 7 مساء محاضرة بعنوان«برمجة العقل وكيفية مواجهة الاختراقات الإلكترونية»للدكتورة صفاء عبدالخالق في الساعة 7 مساء.



الثلاثاء 20 نوفمبر

دورة تدريبية حول الترجمة الأدبية بالتعاون مع جمعية المترجمين الكويتية تستمر لمدة 3 أيام من الساعة 10 إلى 11 صباحا، ومحاضرة «أسئلة الحياة وهاجس الموت» يقدمها هزاع البراري من المملكة الأردنية الهاشمية وتدير الجلسة واستبرق أحمد في الساعة 7 مساء.



الأربعاء 21 نوفمبر

محاضرة «أوقاف الحرمين الشريفين في الأرشيف العثماني» يقدمها الدكتور سهيل صابان من جمهورية تركيا، ويدير الجلسة أمين عام رابطة الأدباء طلال الرميضي في الساعة 5:30 مساء، ومحاضرة «تقرير المواطن» تقدمها كل من هند البلوشي وعبير المهدي بالتعاون مع ديوان المحاسبة في الساعة 7 مساء.



الخميس 22 نوفمبر

أمسية أدبية بعنوان «الاستجابة الجماهيرية للشعر العربي» تقدمها الدكتورة امتنان الصمادي من دولة قطر ويدير الحوار الشاعر جابر النعمة، ويصاحبها قراءة شعرية لقصائد محمود درويش يقدمها الشاعر محمد العتابي في الساعة 5:30 مساء، وهناك أيضا محاضرة «الأدب والطب في مرآة الكاتب»للدكتور محمد جمال في الساعة 7 مساء.



الجمعة 23 نوفمبر

محاضرة «رسائل الأمل» لفهد البشارة في الساعة 5:30 مساء، تعقبها في الساعة 7 مساء محاضرة «القدس عاصمة فلسطين الأبدية» للدكتور سلمان أبو ستة ورئيس لجنة مواطنون من أجل القدس وسهال الفليج، ويدير الجلسة محمود حربي.



السبت 24 نوفمبر

الختام مع عرض مسرحي بعنوان «الرميكية وملك إشبيلية» وهو أداء لزاوية في قصة الشاعر الأندلسي المعتمد بن عباد ملك إشبيلية بمصاحبة موشحات أندلسية من تأليف وإخراج الأستاذة الدكتورة هيفاء السنعوسي في الساعة 6:30 مساء.