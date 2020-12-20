هدف يعلن عن فرص وظيفية بمختلف المناطق عبر بوابة طاقات

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن توفر فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل لدى منشآت القطاع الخاص في عدد من مناطق المملكة في مجالي الصيدلة والتمريض.

ودعا “هدف” السعوديين والسعوديات الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض أو في الصيدلة ولديهم رخصة سارية لمزاولة مهنتي الصيدلة أو التمريض من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الراغبين في شغر الفرص الوظيفية زيارة البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط: https://www.taqat.sa، للتقديم على الفرص المطروحة.