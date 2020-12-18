وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مشروع القدية

2020-12-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد أول/ التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التدقيق، أو المحاسبة، أو المالية)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير إدارة أصحاب المصلحة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

