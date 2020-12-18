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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة عصام قباني
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني وشركاه، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.
تفاصيل وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو في أي مجال ذي الصلة.
– مترجم عن بعد: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:
وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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