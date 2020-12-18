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2020-12-18 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الاتصالات السعودية لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية: وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدير قسم إدارة المحفظة. – مدير قسم عمليات الحملات السكنية. – مدير قسم حملات الدفع المسبق. – مدير قسم الخدمات الوطنية قبل البيع. – مشرف عمليات خدمة العملاء. – أخصائي مهني تطوير الأعمال. – مدير المبيعات. – محلل أول خدمات الموظفين التنفيذيين. التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية: وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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