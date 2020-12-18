وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 18/12/2020

تقدم جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، مجموعة متميزة من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، حيث يبحث الكثيرين من الراغبين في العمل عن فرص عمل مناسبة، وذلك للعمل بما يناسب مؤهله، ولذلك تعتبر جريدة الوسيط من اهم الصحف التي تواصل أسبوعيا عرض احدث الوظائف وفرص العمل المتاحة بكبرى الشركات والهيئات والمصانع، ونواصل بدورنا على مصر فايف نشر احدث الوظائف المعلنة بالصحف المصرية والعربية بهدف توفير الوظائف المناسبة للجميع.

ونتابع الآن عرض اهم الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة 18/12/2020، والتي اشتملت على عدد متميز من فرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات والتي تتناسب مع كافة المؤهلات من مهندسين في مختلف التخصصات وفنيين وأمناء مخازن وعمال وحديثي التخرج وأخصائيين ومشرفين مشرفات ومندوبين مبيعات وتسويق ومحاسبين و شيفات وطباخين وأفراد امن وسائقين وحرفيين ووظائف إدارية، وغيرها من الوظائف، ونستعرض الآن اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والمصانع كالتالي:-

وظائف آخري:

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري ديسمبر 2020 ويناير 2021

وظائف خالية بشركة خير بلدنا هايبر ماركت لجميع المؤهلات

لجميع المؤهلات| فرص عمل بسلسلة مطاعم راية

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 18/12/2020

فرص عمل شاغرة بشركة مقاولات وإنشاءات هندسية كبرى.

وظائف شاغرة لجميع المؤهلات للعمل بدار نشر.

مطلوب خريجين للعمل بشركة تجارية كبرى.

وظائف خالية بشركة مقاولات كبرى.

وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال توزيع الأجهزة الطبية.

وظائف خالية بشركة مقاولات تعمل في مجال الأعمال الكهروميكانيكية.

شركة صيانة كبرى تطلب فنيين.

مطلوب محامين لمكتب محاماة بالسادس من أكتوبر.

ونستعرض الآن بالصور إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 18/12/2020 على مصر فايف.