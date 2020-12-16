وظائف هندسية شاغرة لدى شركة عِلم

2020-12-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، على مسمى “مهندس ضمان الجودة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة عِلم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة عِلم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



