وظائف إدارية وهندسية شاغرة في بنك البلاد

2020-12-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن بنك البلاد، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك البلاد:

وأبرزت إدارة بنك البلاد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد فريق تحصيلات البيع بالتجزئة.

– مسؤول الجودة والتميز المؤسسي.

– مهندس دعم الخدمات المصرفية.

– مدير العلاقات.

– مدقق حسابات الفروع والحوالات ومراكز النقد.

التقديم على وظائف بنك البلاد:

وأوضحت إدارة بنك البلاد، أنَّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



