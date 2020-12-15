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29 #وظيفة صحية شاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني غسيل كلى (عدد 18 وظيفة).
– طبيب أخصائي/ جراحة الأطفال.
– طبيب نائب أول/ جراحة العظام.
– طبيب نائب/ جراحة العظام.
– فني جبس (عدد 8 وظائف).
التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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