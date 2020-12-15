2020-12-15

#وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو في جدة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– عامل إنتاج: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– سائق شاحنة/ نقل ثقيل: شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، مع وجود رخصة قيادة للمركبات الثقيلة.

التقديم على وظائف شركة سدافكو:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).

